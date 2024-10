Incidente, attorno alle 6.40 di questa mattina, sulla strada statale 131 Dcn, all’altezza del chilometro 44+900 in direzione Nuoro. Per cause ancora in fase di accertamento, una Alfa Romeo 147, guidata da una 49enne di Bortigali, andava prima ad urtare contro la banchina in cemento rimanendo sulla carreggiata, dove veniva poi tamponata da un furgone che percorreva la stessa strada, condotto da un 29enne di Bono.

La Signora è stata poi trasportata dal 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti e cure e non verserebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Ottana e delle Stazioni circostanti per garantire la sicurezza stradale in quanto la carreggiata era rimasta occupata dai veicoli e dai detriti dell'incidente.

La SS 131DCN in direzione Nuoro è stata interdetta al traffico dalle 6.45 alle 09:30. Il traffico è stato deviato dal km 42 sulla SS129, per liberare la strada ed eseguire i rilievi di legge.