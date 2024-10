Incidente questa mattina a Nuoro, in via Segni. Un autocarro e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente frontale.

A seguito dell'impatto è rimasto ferito il conducente di uno dei due mezzi, trasportato al San Francesco di Nuoro. A quanto si apprende le condizioni non sarebbero gravi.

La strada è stata chiusa per qualche ora al traffico dalla polizia locale. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dello schianto frontale.

Entrambi i conducenti sono stati sottoposti al test etilometrico.