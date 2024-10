"Una gaffe che non mi ha fatto chiudere occhio questa notte. Ma chi mi conosce e conosce il mio percorso di studi non mette sicuramente in dubbio che so benissimo chi sono Salvatore e Sebastiano Satta", così Francesca Barracciu, sottosegretario del ministero dei Beni culturali, a margine dell'assemblea degli imprenditori balneari, questa mattina a Cagliari.

Barracciu ha sorriso sull'episodio di ieri a Nuoro: intervenendo nel corso delle celebrazioni per la ricorrenza dei cento anni dalla morte di Sebastiano Satta aveva fatto confusione con Salvatore, autore de "Il giorno del giudizio".

"Una situazione - ha spiegato oggi - dovuta a una leggerezza del mio staff. Non ho potuto scrivere io l'intervento per i saluti perché impegnata in questi giorni a Lisbona. Mi è dispiaciuto, ma ora sono più serena".