Il Gruppo Allerta in Barbagia organizza un sit-in in difesa della sanità pubblica e a sostegno di tutto il personale medico. L’appuntamento è venerdì 2 settembre, ore 10:30, nei parcheggi dell’ospedale San Francesco di Nuoro. “Difendiamo i nostri diritti. Uniti si vince”, è lo slogan della manifestazione.

Il Gruppo, nato senza nessuna bandiera politica e sindacale, darà il pieno appoggio al personale medico che ha presentato un esposto alla Procura per denunciare la crisi di personale del nosocomio barbaricino.

“Non sono più garantiti i livelli essenziali di assistenza, per cui si ritiene che possano ravvisarsi profili di illiceità", hanno scritto 117 medici.

Lungo l'elenco delle criticità denunciate: "Chiusura delle unità operative di Chirurgia, Ortopedia-Traumatologia e Urologia con conseguente necessità di trasferire in altri presidi i pazienti di competenza; mancanza h24 di servizi essenziali come Endoscopia digestiva e Radiologia interventistica; mancanza di un chiaro percorso con le altre aziende sanitarie, per una rapida presa in carico dei pazienti del San Francesco; organici sottodimensionati in tutte le unità operative che determinano nei professionisti una condizione di stress inaccettabile".