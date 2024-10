Venerdì 2 dicembre alle ore 18, nelle Salette temporanee del Museo del Costume di Nuoro, si inaugura la mostra fotografica “San Francesco di Lula. Diario d’autunno, 2022”, con le immagini realizzate dal fotoreporter Massimo Locci.

L’appuntamento di Nuoro rientra nell’ambito della Festa di San Francesco di Lula, inserita nel progetto triennale del Cartellone degli Eventi della Tradizione Identitaria della Regione Sardegna con l’obiettivo di promuoverla in ambiti sempre più ampi, nazionali e internazionali.

La mostra, che ripercorre il cammino dei pellegrini che da Nuoro si sono recati a piedi sino al Santuario di San Francesco in Lula nella notte tra il 3 e il 4 ottobre (festa di San Francesco), è l’occasione per riscoprire un rito che vede al centro del suo compiersi un santo il cui messaggio universale di amore per il creato e per ogni essere umano è quanto mai attuale e urgente. Un rito che, oltre l’aspetto spirituale, culmina nell’accoglienza e nella condivisione fraterna dei momenti di festa.

Come ricorda il vescovo nel testo introduttivo al catalogo che accompagna l’esposizione: «Il nostro Diario d’autunno racconta una festa di San Francesco lieve, delicata, molto intima. L’atmosfera, serena e tenue, è stata – ancora di più quest’anno – in perfetta sintonia con una stagione calda e piacevole. E il fascino è rimasto intatto, grazie a un santuario inserito all’interno di una natura amabile e attraente».

Il curatore Salvatore Ligios mette in evidenza il percorso storico documentato nel tempo da numerosi fotografi, sottolineando la novità e il cambio di registro visivo dello sguardo colto da Locci: «Si allontana dalla tradizione celebrata dai precedenti fotografi, tutti concentrati sulla festa del mese di maggio, e realizza un’originale cronistoria di quella parte trascurata dei riti e delle funzioni che si svolgono i primi giorni di ottobre».

L’inaugurazione sarà preceduta dai saluti delle Autorità istituzionali e dagli interventi di mons. Antonello Mura, vescovo di Nuoro; del curatore Salvatore Ligios, presidente dell’Associazione Su Palatu Fotografia; del fotografo Massimo Locci.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20. È disponibile il catalogo illustrato edito dalla Sotereditrice.

L’esposizione generale è organizzata dalla Diocesi di Nuoro in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, l’Assessorato del Turismo Regione Sardegna, l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, la Pastorale del turismo, le Parrocchie di Santa Maria Assunta in Lula e Nostra Signora del Rosario in Nuoro, i Priori Salvatore Siotto e Monica Lai, il Comitato nuorese della festa, l’Associazione Su Palatu Fotografia.

Per info: 340 9604538