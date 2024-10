Il Servizio Socio-Sanitario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro, nell'ambito del Programma regionale per la gestione in sicurezza delle attività di tatuaggio, piercing e pratiche simili, ha organizzato una giornata di Promozione della Salute dal titolo “Tatoo in sicurezza”, rivolta ai ragazzi delle scuole medie superiori. L’evento si svolgerà martedì 29 aprile presso l’Auditorium dell’Istituto d'Istruzione Superiore Francesco Ciusa, in viale Costituzione n. 33, con inizio alle ore 9.00.

All’incontro saranno presenti il dott. Gianmario Addis, specialista in dermatologia, e la dott.ssa Antonina Carai, dell'Unità Operativa Malattie Infettive dell’Ospedale San Francesco di Nuoro.

I lavori verranno coordinati dal Direttore Sanitario della ASL di Nuoro, dott. Pietro Giovanni Mesina.