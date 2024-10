Anche quest’anno l’accesso alle tribune per la sfilata della Sagra del Redentore del 24 agosto sarà a pagamento. L’amministrazione ha fissato il prezzo dei biglietti che tra breve saranno messi in vendita sia on line che nei punti vendita convenzionati.

Tre le tribune presenti nel percorso: quella di via La Marmora di fronte alla Chiesa delle Grazie (tribuna A) e quelle di via La Marmora nei pressi della Stazione Ferroviaria e del Palazzo delle Finanze (tribuna B e tribuna C).

L’ingresso alla tribuna A, da 280 posti coperti alla fine di via Lamarmora di fronte alla chiesa delle Grazie, avrà un costo di 10 euro; “sconto” di due euro, quindi biglietto a 8 euro, per i ragazzi entro i dodici anni, per le persone che ne hanno già compiuti sessantacinque e per chi acquista almeno 10 biglietti

La tribuna B da 240 posti sarà installata in via Lamarmora nei pressi del numero civico 82, vicino alla sede dell’Agenzia del Territorio. Biglietti a 6 euro - la tribuna non è coperta - 4 euro per under 12, over 65 e pacchetti di almeno dieci biglietti. Stessi prezzi nella tribuna C (100 posti) , sistemata sempre in via Lamarmora a pochi metri dalla stazione ferroviaria, nei pressi dell’incrocio con viale del Lavoro.

Per chi è costretto a muoversi con la carrozzina l’ingresso gratuito è riservato nella tribuna vicina alla B, sempre in via Lamarmora.

Non sono previsti biglietti omaggio.

Nei prossimi giorni l’amministrazione renderà noti il giorno dal quale saranno messi in vendita i biglietti e i luoghi nei quali si potranno acquistare.