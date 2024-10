Inchiodate dalle telecamere di sorveglianza mentre facevano man bassa di borse e magliette di marca in uno dei punti vendita “Tendenze” di Nuoro.

Dal video sono ben visibili le tre ladre in azione mentre saccheggiano il negozio e vanno via senza pagare la merce. Il video è stato pubblicato su Facebook nella pagina “Tendenze” che ha provveduto a censurare i volti delle donne, ma promette di continuare a pubblicare il video sui social finché le tre colpevoli non si recheranno in negozio a pagare la refurtiva o a restituirla.

“Ciao bellissime, venerdì 12 siete passate tutte e tre a fare shopping nei nostri punti vendita di Nuoro, forse avevate troppa fretta e vi siete scordate di passare in cassa a pagare le borse le t shirt di LOVE Moschino ,Versace ecc.. - scrivono i proprietari della catena di negozi su Facebook - Vi aspettiamo per pagare il saldo entro venerdì 19 05. Nel frattempo pubblicheremo ogni giorno qualcosa su di voi. Per qualsiasi cosa potete scriverci in privato.. Vi aspettiamo”.