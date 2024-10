"A nove mesi dalla sua elezione il presidente della Regione Francesco Pigliaru non è mai venuto in Provincia di Nuoro".

Così in una conferenza stampa sindacalisti, sindaci, il presidente della Provincia di Nuoro e Confindustria nuorese, denunciano l'assenza della Regione dal territorio. "Nonostante mesi di richieste di incontro - ha spiegato Salvatore Pinna, segretario territoriale della Cgil - per illustrare i nostri progetti che stavolta partono dal basso, per parlare degli operai del tessile e di quelli di Ottana in presidio, dei servizi essenziali che rischiano di essere tagliati, il presidente non viene nel Nuorese né ci riceve a Cagliari".

"Per non parlare dei consiglieri regionali del territorio - aggiunge Felicina Corda, segretaria della Uil - assenti da ogni vertenza in questa provincia martoriata. Pigliaru sappia che se non viene lui da noi, andremo noi alla sede della presidenza per farci sentire".

E il presidente Costantino Tidu ha annunciato per lunedì prossimo la convocazione di un Consiglio provinciale straordinario da cui partirà la mobilitazione. Il primo cittadino di Siniscola Rocco Celentano minaccia: "Se non avremmo risposte questa volta, restituiremo le fasce tricolore al Prefetto. Pigliaru deve venire da queste parti per rendersi conto dell'assoluta decadenza di questo territorio".

Michele Fele segretario della Cisl provinciale conclude: "Siamo molto delusi da Pigliaru che si sente attratto da altri territori, ma da quello dove ci sono le sue radici sembra che non se ne voglia occupare. La pazienza sta per finire e lo sciopero generale delle zone interne è alle porte".