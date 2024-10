Sospiro di sollievo per la piccola Nicol, la 14enne di Nuoro della cui scomparsa aveva dato notizia sui social questa mattina la madre, Laura Milia. La ragazzina è stata ritrovata, sana e salva.

Tornata da lavoro, la mamma non l'ha trovata a casa: "Stamattina si è allontanata, potreste far girare l'immagine e chiamare i carabinieri o me se la vedete?", è stato l'appello reso pubblico su Facebook.

Stando a quanto riferito dai carabinieri, adesso la giovane è nuovamente insieme ai suoi genitori.