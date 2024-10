“La Provincia di Nuoro, che aveva dato immediatamente la sua disponibilità a supportare Abbanoa per il ripristino urgente delle condotte idriche danneggiate a seguito dell’alluvione, ha mantenuto gli impegni e fin dal primo momento di emergenza sta seguendo costantemente i lavori, in particolare quelli riguardanti le condotte che servono i Comuni di Dorgali e Lodè”.

Lo ha dichiarato questa mattina l’assessore provinciale Marco Murgia, delegato alla gestione delle problematiche relative agli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica utilità - L’intervento da parte della Provincia, disposto dal Presidente Roberto Deriu e supportato dal Commissario Straordinario per l'emergenza, è stato tempestivo ed indispensabile per consentire ad Abbanoa di raggiungere i cantieri.

La celerità delle azioni dal punto di vista tecnico e politico e la stretta collaborazione tra Provincia e Abbanoa hanno consentito a tutti i soggetti coinvolti di gestire l’emergenza con responsabilità – ha sottolineato l'assessore Murgia”.

Nello specifico a Dorgali, dopo un primo tentativo di ripristinare una vecchia condotta dismessa, si sono avviati i lavori per ricostruire una nuova condotta. Si tratta di un nuovo progetto che prevede la costruzione di un supporto in calcestruzzo del nuovo tratto di condotta. I tempi di realizzazione saranno rapidi, seguirà una prima fase di transizione che sarà anche fase di collaudo della nuova opera.

Per quanto riguarda la situazione di Lodè i lavori in corso prevedono invece l’aggancio e la stabilizzazione strutturale dell’ultimo tratto di condotta idrica. Intervento che dovrebbe concludersi nei prossimi giorni, così come quello avviato nella Diga di Cumbidanovu per l’approvvigionamento idrico sia di Oliena, sia di Dorgali.