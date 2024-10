La Giunta provinciale di Nuoro, presieduta dal Presidente Costantino Tidu, ha approvato l'integrazione alla Programmazione del fabbisogno del personale per l'anno 2014 prevedendo il rinnovo dell'assunzione a tempo pieno e determinato di 18 lavoratori per il periodo di 9 mesi. I 18 lavoratori, di cui 6 di categoria C e 12 di categoria D, sono assunti nell'ambito del progetto di implementazione dei servizi per l'impiego, e la spesa per le assunzioni è pari a 408.664 euro.

"Il rinnovo per nove mesi il contratto dei 18 lavoratori assunti a tempo determinato nell'ambito del progetto di implementazione dei servizi per l'impiego è un risultato importante - ha sottolineato l'assessore provinciale al lavoro Claudia Simula - è il frutto del confronto e del dialogo portato avanti in questi ultimi mesi insieme al Presidente della Provincia Costantino Tidu e all'assessore regionale al Lavoro Virginia Mura. Questo passaggio è stato possibile oggi grazie dell'approvazione del Bilancio di previsione dell'ente. Il rinnovo di questi contratti - ha spiegato l'assessore Claudia Simula - consentirà di far tornare a lavoro figure professionali necessarie ed indispensabili per portare avanti le diverse attività di cui dovremo occuparci nei prossimi mesi, a partire dal nuovo piano Garanzia Giovani".