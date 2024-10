Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Nuoro hanno arrestato un cittadino, ricoverato presso il reparto di dermatologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti, su segnalazione, si sono recati al nosocomio e hanno eseguito una perquisizione tra gli effetti personali del soggetto all’interno della stanza dove era ricoverato. Come riferito dalla stessa Polizia, è stata della sostanza stupefacente suddivisa in dosi, in particolare 1,8 grammi di cocaina e 18 grammi di eroina, sottoposta a sequestro.

La perquisizione è stata estesa al domicilio del soggetto in provincia di Cagliari che ha permesso di rinvenire ulteriori 7 grammi di eroina.

Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, dove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.