Sarebbero due operai, incensurati, ventenni, di Bono, i malviventi che il 13 aprile del 2012, a Nuoro, in Via XX Settembre, hanno rapinato l'esercizio commerciale di proprietà di Antonietta Podda, impossessandosi di oltre 5000 euro in contanti e di gioielli del valore di circa 800 euro.

Gli uomini della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile di Nuoro sono riusciti a individuare i due rapinatori dopo un lungo lavoro sulle immagini registrate dal sistema di video-sorveglianza del negozio e sulla base di alcune importanti testimonianze.

"Quella sera di un anno fa - si legge nel comunicato stampa - alle ore 18,00, uno dei due giovani aveva suonato il campanello della porta di sicurezza del compro oro e si era fatto aprire entrando a volto scoperto, come un normale cliente.

Subito dopo si era nascosto il viso con il bavero del maglione e aveva estratto una pistola con la quale aveva minacciato la commessa e la proprietaria per far aprire di nuovo la porta e far entrare il complice, che attendeva fuori con il volto travisato da un cappellino sportivo e da occhiali da sole.

In una manciata di secondi i due si erano fatti consegnare i contanti presenti nella cassa e i gioielli custoditi nella cassaforte e si erano dati alla fuga a piedi, per le vie del centro storico, mentre la proprietaria, sotto shock, chiamava il 113".

I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura di Nuoro.