Un anno dopo la terribile alluvione che il 18 novembre 2013 mise in ginocchio la Sardegna, l'Unione regionale della Pro loco e l'Unpli provinciale di Nuoro si fanno promotori di un'iniziativa di solidarietà. Ieri mattina i rispettivi presidenti, Raffaele Sestu e Pierpaolo Soro, hanno consegnato alle Pro loco di Oliena, Posada e Galtellì un contributo finanziario di tremila euro.

Le ferite provocate dal ciclone Cleopatra in Barbagia e in Baronia non si sono ancora rimarginate e grazie ai fondi raccolti dall'Unpli Sardegna in favore degli alluvionati arriva un importante segnale di vicinanza da parte di tutte le Pro loco dell'isola e dai Comitati Unpli d'Italia. Attraverso un'azione sensibile sono stati raccolti ventunmila euro che verranno destinati ai paesi non solo del Nuorese ma della Sardegna intera maggiormente colpiti dalla tragedia.

Saranno poi le associazioni turistiche di ogni Comune a destinare i contributi Unpli per l'alluvione del 2013 alle aziende che hanno subito i maggiori danni.