Erano circa le 12 quando una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta, presso la SS 129 al km 39, per un incidente stradale. Il protagonista della disavventura è un turista di nazionalità tedesca che, in sella alla sua moto, dopo un forte impatto contro il guardrail è sbalzato fuori strada precipitando per sette metri in un dirupo.

La caduta è stata fortunatamente attutita da un albero di alto fusto posto sotto l’altezza della sede stradale. I soccorritori hanno recuperato il motociclista dal dirupo con la successiva messa in sicurezza del sito.

Il motociclista è stato consegnato alle cure di un’ambulanza della unità di base di Nuoro giunta sul posto. Era presente, inoltre, la polizia di stato per gli accertamenti di legge. È stato necessario l’intervento dell’ANAS per la messa in sicurezza della barriera di protezione stradale che nell’impatto è stata completamente distrutta.