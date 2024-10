Arrivano tre nuove auto per la sezione di Nuoro del Compartimento della Polizia Stradale e i fondi per l'immediata riparazione di tutti i mezzi della Stradale.

In particolare a Nuoro sono state assegnate dal Dipartimento tre Bmw 320 Touring che serviranno per i servizi di viabilità, mentre il Ministero ha sbloccato i fondi necessari per la riparazione di tutti gli automezzi attualmente bloccati nelle varie officine per le riparazioni.

L'arrivo delle auto e lo sblocco dei fondi è direttamente collegato agli appelli lanciati dai vari sindacati di polizia che avevano segnalato la precaria situazione del parco macchine della Polstrada dell'isola che penalizzava particolarmente la Sezione di Nuoro.

"I servizi di vigilanza sono ripresi regolarmente secondo il piano di vigilanza estivo - fa sapere il dirigente del Compartimento Giuseppe Gargiulo - anche con l'utilizzo nelle ore diurne e nelle arre ad alta densità turistica dei motoveicoli dei vari distaccamenti. Nel fine settimana proseguiranno i servizi finalizzati alla prevenzione delle stragi del sabato sera che nella provincia di Cagliari saranno svolti sia sulla costa orientale che su quella occidentale dai distaccamenti di Carbonia e Muravera che nel capoluogo dalla sezione di Cagliari".