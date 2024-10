Durante un’escursione in compagnia di due amici, un appassionato nuorese di e-bike ha perso il controllo della propria bici ed è andato a sbattere contro una roccia.

Sul posto, in località "Barbore - Valverde" nel Comune di Nuoro, intorno alle 19.50 è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco con alcune unità specialiste del SAF (speleo alpino fluviale) del Comando.

La persona è stata raggiunta in zona impervia, assistita e accompagnata sino alla strada asfaltata. Qui l’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario del 118, fortunatamente non avrebbe riportato contusioni gravi.