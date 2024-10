Il Direttore Generale dell’Asl n. 3 di Nuoro, Paolo Cannas, ha nominato il nuovo Direttore Sanitario aziendale. Si tratta del Dottor Peppino Paffi, stimato Direttore dell’Unità Operativa Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero San Francesco.

Classe 1964, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Anestesia e Rianimazione, il Dott. Paffi vanta una lunga esperienza nella sanità nuorese, avendo iniziato la sua attività professionale nel 1998, proprio nell’allora servizio Anestesia del San Francesco.

"La scelta è ricaduta sull’esperienza professionale maturata in azienda - precisa il Direttore Generale Cannas. - ma anche sul fatto che Paffi è uno stimato professionista che ha una visione moderna di come gestire la sanità. Pertanto il suo apporto, in questa fase, sarà sicuramente utile per il rilancio della sanità del Nuorese".