Sono aperti i termini di presentazione delle richieste di partecipazione dei cavalieri e delle amazzoni alla sfilata dei costumi tradizionali, che si terrà a Nuoro domenica 27 agosto 2023, in occasione della 123^ edizione della Festa del Redentore.

I cavalieri e le amazzoni interessati a partecipare alla sfilata dei costumi tradizionali devono comunicare la propria manifestazione a partecipare attraverso la compilazione dell'apposito form presente nei servizi online del Comune di Nuoro.

Al servizio si accede tramite autenticazione (SPID, CIE o eIDAS).

Modalità presentazione richiesta

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica attraverso la compilazione dell'apposito modulo on line, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Nuoro (www.comune.nuoro.it - Servizi Online).

Per la compilazione è necessario seguire i seguenti passaggi:

Accedere al portale dei Servizi Online del Comune di Nuoro https://servizi.comune.nuoro.it/; autenticarsi cliccando sulla voce ACCEDI e inserire le credenziali SPID/CIE; se non si è già registrati sul portale, verrà presentata una pagina di registrazione; dopo l'autenticazione/registrazione sarà presentata una pagina con diverse opzioni; premere il pulsante ''Istanze Online'' (nel caso non si visualizzi ''Istanze Online'', premere il pulsante ''Gestisci Servizi'' e nella pagina che si presenta, spuntare ''Autorizza al trattamento dei dati ed Attiva'' sotto la voce ''Istanze Online''. Poi premere il pulsante ''Salva modifiche''); dall'elenco delle categorie disponibili selezionare ''Cultura e Turismo'' e scegliere il modulo '123a Festa del Redentore. Richiesta di partecipazione Cavalieri/Amazzoni'; compilare la domanda in tutte le parti richieste e inserire gli allegati previsti (è possibile compilare parzialmente il modulo e salvare i lavori cliccando su ''Salva bozza''); La dimensione di ciascun allegato non può superare i 5 MB; le estensioni consentite sono esclusivamente pdf; alla conclusione della compilazione, cliccare su ''Salva e Invia''; sarà visualizzata una pagina che indica il numero di protocollo della domanda; una copia della domanda arriverà all'indirizzo dell'email fornito con i dati SPID.

Il richiedente potrà sempre accedere al sistema con le proprie credenziali. Entrando nella sezione ''elenco delle tue istanze'' l'interessato può visualizzare in ogni momento la propria domanda, riprendere la compilazione eventualmente interrotta o, una volta terminata la procedura, visualizzare la domanda inoltrata.

Per risolvere eventuali difficoltà riscontrabili nell'accesso ai servizi online del Comune di Nuoro tramite identità digitale, si potrà contattare la sig.ra Patrizia Spoto al tel. 0784/1908037 (risponde il centralino Nuoro Info Point, premere tasto 1 per parlare con il settore turistico), dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore15.00.

Termini di ricevimento delle domande

Le domande dovranno essere presentate tassativamente, a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del 23 agosto 2023.

ATTENZIONE è necessario completare la compilazione e l'invio dell'istanza entro il termine prescritto in quanto il sistema automatico non permetterà l'inoltro della domanda in tempi successivi al termine di scadenza.

L'elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente;

Dichiarazione

I Cavalieri e le Amazzoni attraverso la compilazione della domanda dichiarano automaticamente di aver preso visione del ''Disciplinare di partecipazione cavalieri alla Festa del Redentore'' approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 13.06.2017.

Esclusioni

Non saranno ammesse le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte né quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto.

Reclami e comunicazioni

Coloro che non risulteranno ammessi non riceveranno alcuna comunicazione, in quanto l'Amministrazione riterrà pienamente assolto l'obbligo informativo, con la pubblicazione dell'esito dell'accoglimento delle domande di partecipazione nel sito del Comune di Nuoro.

Servizio informazioni

Settore 8 - Cultura e Turismo del Comune di Nuoro, per informazioni contattare il Dott. Alessandro Hassan tel. 0784/216715 - posta elettronica: alessandro.hassan@comune.nuoro.it.