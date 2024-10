In Sardegna

La Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero San Francesco comunica che, a causa dell'apertura del cantiere per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione previsti dal Project Financing , “a far data da lunedì 7 luglio p.v. non sarà più possibile accedere all'ospedale dall'ingresso del vecchio Pronto Soccorso della via Salvatore Mannironi”.