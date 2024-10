Giornata impegnativa per i Vigili del fuoco di Nuoro: oltre 30 gli interventi effettuati quest’oggi fino alle 17, a seguito del forte vento che dalle prime ore del mattino sta imperversando sul territorio regionale.

Tutte le squadre del Comando di Nuoro sono state impegnate in operazioni che hanno interessato i territori di competenza. Alberi abbattuti al suolo, pali elettrici e telefonici inclinati, insegne e comignoli divelti, grondaie e coperture spazzate via dal forte maestrale.

Gli interventi più significativi sono stati effettuati dalla squadra di Macomer a Pozzomaggiore, dovuti ai gravi danni riportati dai locali del maneggio a seguito del distacco della copertura.

Altri interventi sono da segnalare nel capoluogo, in via Trieste, per la rimozione di elementi strutturali da cornicioni e profili architettonici. Al momento, fortunatamente, non si segnalano danni a persone.