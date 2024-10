Fronte comune contro il parco eolico che la società Scirocco Prime di Grottaglie, in provincia di Taranto, vorrebbe realizzare nella vallata su cui si affacciano il monte Corrasi e il Supramonte di Orgosolo. Tre consigli comunali (Nuoro, Oliena e Orgosolo) e centinaia di persone si sono riuniti nell'auditorium comunale di Orgosolo.

Presenti i tre sindaci Andrea Soddu (Nuoro), Pasquale Mereu (Orgosolo), Bastiano Congiu (Oliena), che hanno annunciato una delibera da portare a Governo e Regione per bloccare il progetto che, affermasno, "avrebbe un impatto devastante sul paesaggio, con pale alte 180 metri che comprometterebbero lo sviluppo ambientale e turistico della zona".

"Presenteremo tutte le iniziative utili affinché questo parco non venga realizzato - ha detto il sindaco di Oliena Bastiano Congiu - da questa assemblea deve essere approvata una delibera da portare al Governo e alla Regione affinché si dia voce ai territori per queste decisioni. Dobbiamo essere uniti, senza colori politici e strumentalizzazioni di campagna elettorale per trovare la soluzione e impedire che si deturpino le aree di pregio del nostro territorio".

"Si vorrebbe installare questo impianto in un territorio dall'enorme valenza ambientalistico, archeologico ma anche agricolo e come popolazione ci sentiamo defraudati del diritto di decidere - ha commentato Anna Salis, assessora all'Ambiente del Comune di Orgosolo -. Approveremo un documento per chiedere a gran voce che la Regione si riappropri della facoltà di programmazione con l'approvazione della mappa delle aree idonee in cui questi impianti dovrebbero sorgere. Chiediamo inoltre di valutare l'onestà delle società che presentano progetti perché è abbastanza verosimile che gli impianti vengano venduti poi alle multinazionali".

"La nostra richiesta è che su questi temi le amministrazioni possano decidere senza imposizioni dall'alto che deturpano il paesaggio e l'ambiente - ha spiegato il vicesindaco di Nuoro, Fabrizio Beccu -. La materia è complessa ma la forza dei territori e dei consigli comunali deve avere per forza la meglio".