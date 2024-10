Non si è fermato all’alt dei carabinieri, ha tamponato la gazzella ed è scappato per le vie di Nuoro: arrestato un 26enne di Fonni.

I militari della stazione di Nuoro stavano effettuando un posto di blocco nelle vicinanze dell’ospedale San Francesco. Hanno imposto l’alt a un’auto con bordo tre giovani di Fonni.





Il conducente però non si è fermato, è andato a sbattere contro l’auto dei carabinieri e poi si è dato alla fuga. Si è scontrato una seconda volta sull’auto di una dottoressa che si accingeva ad effettuare una manovra in prossimità del nosocomio.

Ma la fuga dei tre è proseguita fino a Pratosardo dove la corsa si è conclusa su un guardrail. Nessuno degli occupanti è rimasto ferito. I militari, dopo l’inseguimento, hanno provveduto a identificare i passeggeri: l’autista guidava in stato di ebbrezza ma ha rifiutato l’etilometro poi è stato arrestato per resistenza a Pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza, omissione di soccorso e danneggiamento aggravato.

Il 26enne è stato processato per direttissima e ha patteggiato una condanna di sei mesi e reclusione.

Solo per un caso fortuito non ha causato peggiori conseguenze vista la velocità tenuta nelle affollate vie cittadine.