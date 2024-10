Il Centro Diurno Delocalizzato del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze della ASL di Nuoro, come di consueto, in occasione del Natale organizza la tradizionale mostra espositiva delle creazioni realizzate nei propri laboratori.

I manufatti saranno esposti e disponibili per l’acquisto nelle giornate di martedì 16 e mercoledì 17 dicembre 2014, dalle ore 09.00 alle ore 16.00, presso la Hall dell’Ospedale San Francesco di Nuoro.

È un’occasione importante per tutti. I lavori sono, infatti, il risultato di significativi momenti di incontro e confronto tra i partecipanti, e rivelano variegate modalità espressive.

La mostra si propone di far conoscere le risorse umane e artistiche dei partecipanti ai laboratori del Centro. Si tratta di una iniziativa molto sentita: l’apprezzamento e il gradimento di quanto si é prodotto sono di grande aiuto e stimolo sia per gli utenti, che hanno materialmente realizzato i manufatti, sia per gli operatori e i maestri volontari, che hanno un diretto riscontro della validità della quotidiana attività riabilitativa. «Attraverso questo percorso - sottolinea il Responsabile del Centro Diurno Delocalizzato, Dott. Franco Salvatore Delrio - si valorizzano le diverse e peculiari attitudini dei singoli, gratificati non solo per il prodotto strettamente manuale, ma anche sotto l’aspetto psicologico e di autostima».

Un doveroso ringraziamento va riservato ai maestri volontari dei laboratori artistici: Maria Perra, Lucia Vacca, Rina Crobeddu, Maria Antonietta Ortu e Giusy Ledda, la cui preziosa collaborazione ha reso possibile, ancora una volta, la realizzazione della mostra.