Questa mattina in un edificio di via Gramsci a Nuoro, un uomo con problemi psichici ha urlato dalla finestra che avrebbe fatto esplodere il palazzo in cui abita.

I vicini hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della Polizia e i vigili del fuoco. L'inquilino è stato bloccato e accompagnato in ospedale.