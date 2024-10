Maxi tamponamento questo pomeriggio alle porte di Nuoro.

Quattro auto che procedevano in direzione della città, per cause ancora da accertare, sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18, all’altezza della bretella che conduce alla zona industriale di Prato Sardo. Gli automobilisti sono stati immediatamente soccorsi da altri passanti.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure alle tre persone rimaste ferite, accompagnate poi, al vicino pronto soccorso del San Francesco.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza e ripulito la carreggiata e gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi di rito per ricostruire la dinamica e regolato il traffico che è rimasto bloccato per circa un’ora.