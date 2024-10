L'attività del laboratorio analisi dell'ospedale San Francesco , dopo alcuni ritardi, da parte della ditta fornitrice, nella consegna dei reagenti che ha fatto slittare esami e nascere polemiche, riprende a pieno regime e la Asl 3 di Nuoro comunica che la situazione sarà definitivamente risolta entro giovedì .

" Premesso che sono state sempre garantite tutte le emergenze-urgenze, nonché l'attività routinaria per utenti e reparti ospedalieri e che non è stato possibile garantire un 5% di esami, comunichiamo che ci stiamo avviando alla risoluzione del problema - dichiara il direttore generale della Asl 3, Paolo Cannas - Infatti la ditta Siemens si è impegnata a consegnare i reagenti mancanti entro giovedì mattina, assicurando il massimo sforzo affinché la situazione sia definitivamente superata anche per il futuro ".