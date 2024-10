Per opportuna conoscenza si comunica che nella mattinata odierna presso la sala Giunta si è riunita l’Unita di Protezione Civile Comunale.



Il Comune di Nuoro al pari di altri è interessato da un allerta meteo di criticità elevata emanata dalla Protezione Civile Regionale.



Si precisa che al momento, alla luce del monitoraggio della situazione, non è stata disposta l’interruzione dell’attività didattica per le scuole cittadine.



Il monitoraggio delle area della città che in passato hanno manifestato criticità, proseguirà nelle prossime ore nelle quali è previsto il peggioramento delle condizioni meteo.

Si invitano pertanto i cittadini a limitare per quanto è possibile

l’uso delle auto alle esigenze indispensabili.