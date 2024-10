Ieri sera a Nuoro una donna di 43 anni, D.L., è stata arrestata dagli agenti della Squadra Volante dopo aver pugnalato con un coltello a serramanico al torace il figlio 21enne, S.G., al termine dell'ultimo di una serie di litigi tra i due.

Il giovane, che ha riportato una grave lacerazione al fegato, è stato ricorverato all'Ospedale San Francesco e la prognosi è di 30 giorni di cure. La madre, invece, è in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio in attesa del processo per direttissima che si terrà lunedì.