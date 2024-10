Quando il lutto riguarda la perdita di una vita nascente o di un bambino già nato, a queste emozioni si aggiunge l'incredulità e l'inaccettabilità: per l'essere umano morte e vita non sono pensabili a livello razionale ed emotivo così vicine, al punto che nessuno, nel suo intimo, resta indifferente quando un bambino muore. Prestare aiuto a chi soffre intensamente per la perdita di un figlio, ancorché piccolissimo, è – dunque – difficile, e può lasciare spiazzati e insicuri anche i professionisti più esperti.

Per approfondire il complesso e delicato tema del lutto perinatale dal punto di vista teorico ed esperienziale, con l'obiettivo di fornire uno strumento utile alla prassi clinica, il Servizio della Formazione (area ospedaliera) dell'ASL di Nuoro ha organizzato un corso specifico, rivolto a operatori del settore (ginecologi, neonatologi, anestesisti pediatri, psicologi, ostetriche, infermieri professionali, puericultrici, assistenti sanitari, assistenti sociali).

L'evento formativo si svolgerà giovedì 14 e venerdì 15 novembre nella sala conferenze dell'Ospedale San Francesco di Nuoro.