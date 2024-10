Nel corso di due distinte operazioni condotte nel fine settimana, la Squadra Mobile della Questura di Nuoro ha tratto in arresto due persone accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In un terreno ubicato alla periferia del capoluogo, in uso ad un 30enne di Nuoro, gli Agenti hanno recuperato circa 130 Kg di canapa già “sbocciolata” contenuta all’interno di alcuni bidoni. La successiva perquisizione presso il domicilio del giovane ha consentito il rinvenimento di altri 4 Kg di cannabis che, dai primi test di laboratorio, è apparsa subito contenere un THC superiore al limite consentito. Il prodotto, peraltro, era confezionato in bustine e, dunque, pronto ad essere immesso sul mercato.

Durante un altro servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio in città, la Squadra Mobile, con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta, ha effettuato a Nuoro una perquisizione all’interno dell’abitazione di un uomo con precedenti specifici per droga.

Qui, occultati in vari punti della casa, sono stati recuperati circa 700 grammi di canapa con alta concentrazione di THC già confezionata per lo spaccio.

Questa mattina i due arresti sono stati convalidati dal G.I.P. di Nuoro, che per entrambi ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.