La Polizia di Stato di Nuoro ha portato in dono questa mattina, ai bambini ricoverati presso il reparto pediatria dell'Ospedale Civile San Francesco di Nuoro, giocattoli e materiale didattico.

Per l'occasione un Agente, travestito da Babbo Natale, ha coinvolto anche il personale medico del reparto per portare un po' di gioia ai circa quindici i bambini ricoverati presso il reparto di pediatria che hanno partecipato all'incontro e ricevuto i doni, frutto di una raccolta alla quale hanno partecipato tutti i Poliziotti in forza alla Sezione Polizia Stradale di Nuoro.