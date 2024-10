E' scattato ieri notte, alle 23,00, il primo della serie di controlli interforze disposti dal Questore di Nuoro, Pierluigi d'Angelo, per far fronte agli episodi di disturbo alla quiete pubblica e di vandalismo che si sono consumati in alcune delle principali piazze del centro storico.

Durante l'attività di controllo e prevenzione, che ha visto impegnati tre equipaggi della Polizia e due dell'Arma dei Carabinieri diretti da un funzionario della Polizia di Stato, sono stati identificati un centinaio di giovani che si intrattenevano nei principali luoghi di ritrovo della città.

I controlli hanno anche lo scopo di verificare il rispetto dell'ordinanza del Sindaco di Nuoro, emanata il 21 giugno scorso, che vieta, dalle ore 21.00 alle ore 06.00, per motivi di sicurezza urbana, il consumo di bevande alcoliche al di fuori dei locali autorizzati e nelle aree pubbliche del centro di Nuoro.