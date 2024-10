Dina Dore fu uccisa il 26 marzo 2008 nella sua casa di Gavoi a 37 anni.

Per quel delitto, il 28 febbraio 2013, finirono in carcere il marito della donna, Francesco Rocca, presunto mandante, e l’uomo che per l’accusa sarebbe l’esecutore materiale del delitto, Pier Paolo Contu, 23enne di Gavoni.

Oggi in Corte d'assise a Nuoro inizia il processo nei confronti del dentista Rocca.

La pubblica accusa sarà rappresentata da un magistrato della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari.