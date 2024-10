Sono indagati 12 dipendenti del comune di Nuoro per truffa continuata ai danni dello Stato o di un ente pubblico. I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale barbaricino hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a 12 dipendenti del'amministrazione comunale.

I particolari dell'operazione verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà oggi alle 11 al Comando provinciale carabinieri. L'indagine ha coinvolto alcuni dipendenti considerati 'assenteisti' dopo un esposto.

Nei giorni scorsi il sindaco di Nuoro, Alessandro Bianchi, aveva dichiarato di aver massima ''fiducia nell'operato della magistratura'', richiamando ''all'esigenza di un doveroso rispetto della posizione degli indagati per i quali, è bene ricordarlo, non è definito un verdetto di colpevolezza''.

Bianchi ha chiesto anche ''rispetto per i tantissimi dipendenti dell'Ente che ogni giorno, in condizioni difficili se non impossibili, continuano a fare con responsabilità e serietà il proprio dovere''.