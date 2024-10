Un grosso incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento di una palazzina di viale Repubblica a Nuoro.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata un quarto d’ora prima delle due. A dare l’allarme le famiglie che vivono nello stesso edificio e che hanno provveduto a evacuare autonomamente.

I pompieri sono arrivati sul posto con una autopompa e autoscala e hanno domato le fiamme che hanno ridotto in cenere gli arredi del salotto. L’intervento è durato qualche ora non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’incendio.

In quel momento nell’appartamento c’era una donna che è stata accompagnata al pronto soccorso del San Francesco per accertamenti.

Sul posto anche una pattuglia della polizia di Nuoro. Nella mattinata odierna sono stati eseguiti i rilievi necessari per valutare i danni strutturali al solaio e alle strutture portanti. Da una prima valutazione le cause dell'incendio potrebbero essere di natura elettrica. I funzionari tecnici del comando dei vigili del fuoco hanno interdetto alcuni vani interessati maggiormente dall'irraggiamento termico fino alla messa in sicurezza eseguita da tecnici specializzati.