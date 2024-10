Nuoro ha una nuova centenaria: è Maria Gusai, nata nel borgo di Lollove e cresciuta nel capoluogo barbaricino con una piccola parentesi in Germania, dove per un periodo è stata emigrata.

Oggi l'anziana ha festeggiato il compleanno nella sua casa di Nuoro, circondata dall'affetto della sua numerosa famiglia: sette figli, tredici nipoti e tredici pronipoti che hanno voluto omaggiarla anche per essersi dedicata totalmente a loro nella sua lunga vita.

Per la speciale occasione la signora Maria ha ricevuto anche la visita del sindaco Andrea Soddu, che le ha fatto gli auguri a nome di tutta la città. "È un vero piacere festeggiare la longevità dei nostri concittadini che rappresentano una memoria storica importante per la nostra comunità - ha affermato Soddu -. A nome di tutti nuoresi, alla signora Gusai vanno i più sentiti auguri di grande serenità per i prossimi anni, da trascorrere assieme alla sua amata famiglia".