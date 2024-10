Il sindaco Alessandro Bianchi ha firmato una ordinanza con la quale vieta il consumo di bevande alcoliche in gran parte del centro cittadino, nella fascia oraria che va dalle ore 24,00 alle ore 6,00.

A partire dalla notte di sabato sera sino a quella del 15 ottobre, chi verrà sorpreso a consumare bevande alcoliche o ad abbandonare bottiglie di vetro, lattine, contenitori e rifiuti in genere, potrà essere multato con l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500. Il provvedimento riguarda le aree pubbliche come strade, giardini e piazze e non gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di alcolici.

La decisione del sindaco Bianchi arriva dopo un percorso di ascolto che lui stesso ha voluto definire di “consulenza pubblica”: il primo cittadino, nei giorni scorsi, ha voluto riunire coloro che, a vario titolo, si occupano dei giovani e in particolare di piazza Sebastiano Satta, luogo nel quale il problema degli schiamazzi e dell’abbandono dei rifiuti ha raggiunto livelli allarmanti.

L’ultimo degli incontri, il Sindaco, lo ha avuto qualche giorno fa con un gruppo di ragazzi che frequentano piazza Satta: “La piazza è a disposizione di chiunque voglia fare iniziative, a me piace una piazza piena. Ma deve essere rispettosa e civile” ha detto Bianchi nel corso dell’incontro.

A seguito di queste interlocuzioni, il primo cittadino ha stabilito che il divieto decorrerà dalle ore 24,00 e non dalle ore 21,00 come era stato stabilito negli scorsi anni. “Spero – ha concluso il Sindaco - che i ragazzi capiscano che questa decisione di modificare l’orario, è un atto di fiducia nella loro capacità di divertirsi senza sporcare le piazze e senza disturbare la quiete dei residenti. Sono altresì convinto che il fenomeno del vandalismo e del disturbo trovi responsabilità in una ben definita minoranza rispetto alla totalità dei giovani nuoresi”.

L’ordinanza

L’ordinanza prevede che dal 5/07/2014 al 15/10/2014, nella fascia oraria dalle ore 24.00 alle ore 06.00 dell’indomani, è vietato, al di fuori dei locali e delle superfici esterne di somministrazione regolarmente autorizzati, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in aree pubbliche, quali strade, giardini, piazze e scalinate compresi nel perimetro delimitato da piazza Sardegna, via Trieste, via Ballero, Via La Solitudine, viale Ciusa, via Aspromonte, Piazza Asproni, piazza S. Maria della Neve, via Alagon, piazza Palestro, via D’Annunzio, Via Monsignor Melas, Via Catte, Piazza Veneto, via Montale, Via Puglia, via M. Libertà, via Sardegna.

Inoltre è fatto divieto assoluto di abbandono di bottiglie di vetro, lattine e contenitori e rifiuti in genere.

Le violazioni della presente ordinanza sono punite con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.