Alle 22.45 di ieri sera, 13 novembre, una vettura Alfa Romeo 147 con tre persone a bordo percorreva la via Lamarmora in direzione via Mannironi.

All'altezza dell'aerea di servizio Esso, il veicolo e' stato notato da una Volante lì ferma.

I Poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo dell'Alfa 147 e hanno iniziato a seguirla, in attesa di individuare un punto idoneo a bloccare il mezzo.

Giunti nella rotonda via Trieste/via Mannironi il conducente della 147 ha accelerato all'improvviso e si è diretto verso via Lucania. A quel punto la Volante ha acceso i lampeggianti e la "sirena" ma l'Alfa ha ulteriormente accelerato ed effettuato manovre spericolate, sorpassando sulla destra un altro veicolo in transito.

La 147, alla fine di via Lucania, ha svoltato a destra su viale del Lavoro e, per la forte velocità, ha invaso la corsia opposta. L'inseguimento è continuato su viale del Lavoro, sino all'incrocio con via Campania, quando l'Alfa, che era a una distanza di circa 30 metri dalla Volante, ha urtato con la ruota posteriore sinistra il cordolo del marciapiede della corsia di marcia opposta. Il conducente ha subito perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro un albero sul marciapiede della carreggiata di destra.

Gli operatori della Volante hanno soccorso immediatamente i tre giovani intrappolati all'interno dell'abitacolo sino all'arrivo del personale medico del 118 e dei Vigili del Fuoco.

A seguito del forte impatto ha perso la vita Roberto Coi, venticinquenne di Orani, che era seduto accanto al conducente. Un secondo giovane, di diciotto anni di Orani, che era seduto dietro, ha riportato una frattura al femore; il conducente, di venti anni, di Orani, ha riportato alcune escoriazioni. Entrambi sono stati ricoverati all'Ospedale San Francesco di Nuoro.

Il conducente è stato sottoposto ad esame etilometrico.

I rilievi tecnici sull'accaduto sono svolti dalla Compagnia dei Carabinieri di Nuoro.