"La soluzione per la motorizzazione civile di Nuoro ha un significato preciso: quando si vuole le soluzioni si trovano. Questo significa che Nuoro può essere tranquillamente in grado di gestire in modo efficiente i servizi sul territorio".

Il presidente di Confcommercio Sardegna, Agostino Cicalò, commenta così il salvataggio degli uffici della Motorizzazione di Pratosardo.

"Questo si collega anche alla vicenda della Camera di Commercio - sottolinea - che nessuno ha detto che deve chiudere, ma proprio per questo è bene che se ne parli perché a qualcuno non venga in mete di tagliare anche questo presidio. I primi a chiedere servizi efficienti sono i cittadini e le imprese che con le loro tasse pagano questi servizi. Proprio per questo non si possono chiedere sacrifici alle aree più deboli, ma devono essere spalmati in tutti i territori. Infine - conclude Cicalò - non è pensabile che lo Stato non percepisca che l'Isola vive, proprio per la sua condizione geografica, una condizione di svantaggio".

Foto: Unione Sarda