Cerimonia di premiazione ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Nuoro per Francesco Carta, il disabile nuorese di 29 anni che nei giorni scorsi ha vinto a Bari il campionato italiano di equitazione della Fisdir (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale).

Il sindaco Sandro Bianchi ha insignito il giovane di un riconoscimento dell'amministrazione, donandogli un gagliardetto della città e un libro sul monte Ortobene di Domenico Ruiu: "Oggi - ha detto il primo cittadino di Nuoro - festeggiamo il risultato sportivo ma soprattutto l'atleta che ha portato in alto il nome della nostra città. Perché Francesco è un atleta a tutti gli effetti, con una grande passione per i cavalli e con un interesse sportivo vero. In questa occasione festeggiamo anche i risultati che arrivano dall'impegno del Gruppo Ippico Nuorese che ha preparato l'atleta, un gruppo che lavora non solo per le attività sportive, ma che si prodiga nell'impegno sociale con i progetti legati alla disabilità sia mentale che fisica", ha concluso il sindaco Bianchi.