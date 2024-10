L’Istituto Comprensivo n.2 P. Borrotzu di Nuoro ha ospitato la Polizia di Stato per la presentazione della Giornata internazionale dei Bambini Scomparsi, campagna di informazione e di sensibilizzazione, promossa in ambito nazionale.

L’iniziativa ha lo scopo di condividere con gli adolescenti le tematiche care alla Polizia di Stato sui disagi minorili, illustrando in particolare le possibilità per i ragazzi di contattare, anche in forma anonima, la Polizia di Stato e segnalare situazioni di difficoltà legate ad episodi di bullismo, cyberbullismo, stati di abbandono, disagio familiare e violenza di genere.

L’iniziativa è stata presentata anche nelle scuole di Macomer, Orgosolo, Ottana, Gavoi, Siniscola e Lanusei.

E’ stata l’occasione per riflettere con gli studenti e i docenti su temi inerenti la violenza, il bullismo e la violenza di genere offrendo agli studenti spunti di riflessione anche sui temi della legalità in generale e sul rispetto delle regole.

Davanti ad una attenta platea di studenti, i poliziotti hanno illustrato i contenuti dell’iniziativa e consegnato pieghevoli e segnalibri contenenti consigli utili ed informazioni relative alla giornata internazionale in parola.