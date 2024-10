Nella mattinata di ieri il personale della Squadra Mobile di Nuoro, a seguito di un'indagine ha denunciato in stato di libertà M.B., A.S. e M.S., minorenne, in quanto responsabili del furto avvenuto la notte tra il 13 ed il 14 agosto presso l’esercizio commerciale Kaefu, in Viale Costituzione.

Gli autori del furto sono stati individuati grazie all’analisi di diversi sistemi di videosorveglianza dislocati nelle zone limitrofe al luogo del furto.

Durante le perquisizioni delegate dalla Procura di Nuoro e da quella dei Minorenni di Sassari, oltre agli indumenti indossati dai rei durante il furto, sarebbero state sequestrate anche quattro piantine di marijuana in buono stato di sviluppo.