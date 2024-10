Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi al chilometro 36.950 della 131 Dcn, in direzione Nuoro.

Per cause in corso di accertamento, una vettura Toyota Yaris condotta da una ragazza nuorese di 23 anni è uscita di strada. Diverse le contusioni riportate dalla giovane.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Nuoro, i Carabinieri di Oniferi e una ambulanza medicalizzata del 118.