Si è riunita ieri l'Assemblea del territorio convocata con urgenza dal Presidente della Provincia di Nuoro, Roberto Deriu, per discutere delle difficoltà emerse all'avvio dell'anno scolastico negli Istituti del territorio e delle problematiche aggravate dalle mancate risposte degli organi preposti.

L'incontro è stato convocato per fare il punto sulle situazioni aperte alla presenza del Presidente della Provincia Roberto Deriu, dell'assessore provinciale all'Istruzione Costantino Tidu, dei Sindaci e delle Organizzazioni Sindacali.

Due i punti emersi nel corso dell'incontro odierno:

1) La risposta deve essere immediata

Non si può più aspettare perché il problema riguarda studenti nell'età dell'obbligo e in età di maturità. Ancora oggi non sono state definite le classi, l'indirizzo e la scuola. I ragazzi sono pertanto esposti ad una situazione di mancata appartenenza ad un percorso di studi e l'incertezza delle famiglie è una ferita aperta per l'intero territorio provinciale.

2) La soluzione sta nella concessione delle deroghe

La Provincia di Nuoro insieme ai Comuni del territorio e alle organizzazioni sindacali hanno già definito tutti gli elementi per la salvaguardia di queste situazioni, nello specifico quelle relative ai seguenti istituti:

Liceo Musicale S.Satta

Istituto Comprensivo Nuoro 2 e 3 (Maccioni e Borrotzu)

Istituto Carmelo Floris di Gavoi

Istituti del Mandrolisai (Desulo e Tonara)

Convitto di Sorgono

Istituto Comprensivo Sa Sedda di Siniscola

Conferimento del dirigente scolastico a Irgoli