Oltre 1000 sopralluoghi effettuati dalle squadre di monitoraggio sul fronte della lotta alle cavallette, nella media Valle del Tirso, nella Sardegna centrale, dei quali 642 hanno segnalato la presenza di cavallette, a cui hanno fatto seguito 361 interventi di disinfestazione.

Sono i dati diffusi dall'agenzia Laore che coordina l'azione di lotta alle locuste in Sardegna. "Non c'è nessun allarmismo per quanto riguarda la lotta alle cavallette: i territori della media Valle del Tirso, epicentro del fenomeno, sono sottoposti a costante e capillare monitoraggio, al quale seguono gli interventi di disinfestazione - spiega Marcello Onorato coordinatore per Laore dell'azione degli interventi contro le locuste, che da cinque anni mettono in ginocchio l'economia locale - nel 2024, le prime segnalazioni risalgono al 22 marzo, e a partire dal quella data sono iniziati gli interventi. È opportuno rimarcare che il successo nella lotta contro le cavallette dipende dal contributo di tutti: amministrazioni pubbliche, imprese e cittadini, il cui apporto nelle segnalazioni diventa prezioso".

In particolare, Onorato segnala i contatti a cui è importante segnalare eventuali focolai di locuste, su cui interverrà Laore sotto la supervisione del Locust Team della Fao. Si tratta di applicazioni per cellulare, tra cui DeoMarco, ai fini di catalogare tutte le segnalazioni. I dati che confluiranno nel sistema grazie a queste app verranno processati dai tecnici della centrale operativa antiacridica, dove verranno pianificati gli interventi di disinfestazione.

