Paura ieri pomeriggio a Nuoro per un incendio partito dalla pineta di Ugolio e arrivato in prossimità delle case di via Verdi, poco sotto l'ospedale San Francesco a Nuoro.

Sul posto per spegnere le fiamme sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco e una del Corpo Forestale.

E' stato necessario anche l'intervento della Polizia Stradale che ha regolato il traffico in via Verdi per tutta la durata delle operazioni di spegnimento e bonifica.

Il fuoco è scoppiato nella parte basse della pineta, il grande polmone verde della città, dove si pratica sport e meta di molte famiglie con i bambini.