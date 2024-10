Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere di Badu 'e Carros, a Nuoro. Il poliziotto è stato spintonato e colpito al volto con un pugno da un esponente della camorra.

Immediatamente intervenuti i colleghi, che insieme all'agente aggrediro hanno ristabilito l'ordine e riportato il detenuto in cella. La denuncia di quanto accaduto arriva segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria, Michele Cireddu.

"È stato immediato l'intervento dei poliziotti penitenziari in servizio che, unitamente al comandante, hanno provveduto a isolare l'aggressore che è stato prontamente arrestato e deferito all'autorità giudiziaria per resistenza e violenza al pubblico ufficiale", fa sapere.

"La carenza di personale tante volte denunciata da noi, insieme al grido di aiuto per le difficili e stressanti condizioni di servizio dei poliziotti di Badu 'e Carros - afferma il sindacalista - non sarà mai un alibi perché la legalità non sia la condizione indispensabile sulla quale affermare, giorno per giorno, la supremazia dello Stato sulla mafia e su ogni forma di criminalità. All'agente aggredito va la solidarietà e la vicinanza di tutti i livelli della Uil".