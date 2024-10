In tanti si ricorderanno del suo nome salito agli onori della cronaca per aver suonato il suo organetto all’esame di Stato agli inizi di luglio. Tanti altri la conoscono come componente del gruppo folk Nugoresas.

Valentina Chirra, 18 anni, è una ragazza fortemente legata alle tradizioni della nostra Isola e proprio ieri, nel corso della manifestazione “Nugor'esas Folks”, organizzata dal suo gruppo, è stata derubata del suo amato organetto.

Con quale coraggio, ci chiediamo, qualcuno può privare una ragazza del proprio strumento musicale, tenuto con cura come un figlio?

“Ho lasciato sul palco l’organetto mentre ballavo e mi occupavo dell'organizzazione”, racconta Valentina amareggiata, arrabbiata e delusa.

Sì, proprio delusa perché quello stesso organetto le è stato rubato a Nuoro “la mia città, dove ho dato tanto per anni”.

“L'avevo comprato racimolando soldi da tutte le serate. Non ci sono parole per commentare un gesto simile, che schifo”, dice Valentina.

Noi di Sardegna Live ci appelliamo prima di tutto alla coscienza della/e persone che hanno compiuto questo incredibile quanto vigliacco gesto e a chiunque abbia visto o sappia qualcosa.

Speriamo che si tratti soltanto di uno “scherzo” di cattivo gusto e che l’organetto venga presto restituito alla proprietaria.

Nella foto di Pierpaolo Dore, Valentina e le sue due gemelle.